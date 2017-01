POL-WES: Xanten - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Xanten (ots) - Am Montag gegen 11.15 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann aus Xanten mit einem PKW die Straße Bislicher Insel in Fahrtrichtung Augustusring. Im Kreuzungsbereich mit dem Varusring kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Mann aus Recklinghausen, der mit einer Sattelzugmaschine den Varusring in Fahrtrichtung Rheinberg befuhr. Die Fahrzeuge kamen beide von der Fahrbahn ab und stießen gegen zwei Ampelmasten und ein Verkehrszeichen. Dabei verletzte sich der 79-Jährige derart schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in dem er stationär verblieb. Der 25-Jährige verletzte sich leicht.

Für die Dauer der Erstversorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme sowie des Bergens der Fahrzeuge sperrten Polizeibeamte den Unfallort ab.

