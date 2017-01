POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Dinslaken (ots) - Am Montag gegen 11.40 Uhr befuhr eine 36-jährige Dinslakenerin mit einem Auto die Kasinostraße und bog nach links auf die Hünxer Straße ab. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 67-jährigen Autofahrerin aus Dinslaken, die die Hünxer Straße in Richtung Dinslaken befuhr. Dabei verletzte sich die 36-Jährige derart schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie stationär verblieb. Die 67-Jährige verletzte sich lediglich leicht.

Für die Dauer der Erstversorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme sowie des Bergens der beschädigten Autos, sperrte die Polizei die Unfallstelle ab.

