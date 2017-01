POL-WES: Hamminkeln - Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots) - Am Freitag, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 18.15 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Einschlagen einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Antoniusstraße ein. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten Schränke sowie Behältnisse. Ob bzw. was die Täter entwendeten, ist zurzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

