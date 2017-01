POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Mann

Wesel (ots) - Am Sonntag gegen 11.00 Uhr befuhr eine 79-jährige Frau aus Wesel mit einem PKW die Grünstraße aus Richtung Feldmarker-Marktplatz kommend und beabsichtige, in den Kreisverkehr Grünstraße / Nordstraße einzufahren, um hiernach diesen an der zweiten Ausfahrt wieder zu verlassen. Dabei kam es zu einem Zusammmenstoß mit einem 68-jährigen Fahrradfahrer aus Rhede, der ebenfalls den Kreisverkehr befuhr. Der 68-Jährige verletzte sich dabei derart schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in dem er stationär verblieb.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell