POL-WES: Dinslaken - Einbrüche / Zeugen gesucht

Dinslaken (ots) - In der Zeit von Samstag, 19.50 Uhr, bis Sonntag, 18.10 Uhr, kam es an der Straße An den Höfen sowie der Claudiastraße zu zwei Einbrüchen in ein Einfamilienhaus und einer Wohnung. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt ins Inneren verschafft und sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt. Mit Schmuck und Bargeld als Beute flüchteten sie schließlich unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell