POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Moers (ots) - Am Sonntag gegen 15.30 Uhr befuhr eine 17-jährige Moerserin im Rahmen des begleiteten Fahrens die Krefelder Straße aus Richtung Moers kommend in Richtung Kapellen. In Höhe der Einmündung Holderberger Straße beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 78-jährigen Moerser, der in entgegengesetzter Richtung mit einem Fahrrad fuhr. Dabei verletzte sich der 78-jährige derart schwer, dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte, in dem er stationär verblieb.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell