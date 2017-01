POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Kamp-Lintfort (ots) - Am Sonntag gegen 18.00 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann aus Issum mit einem PKW die Mittelstraße in Fahrtrichtung Ferdinantenstraße. Unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich mit der Kamper Straße, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 71-jährigen Mann aus Kamp-Lintfort, der als Fußgänger mit einem Rollator die Fahrbahn überquerte. Der 71-Jährige verletzte sich dabei derart schwer, dass er mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo er stationär verblieb.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell