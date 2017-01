POL-WES: Kamp-Lintfort - Sprengung eines Zigarettenautomaten in Rheinberg

Kamp Lintfort (ots) - In der Nacht zum Sonntag,22.01.2017,gegen 03.15 Uhr,wurde an einem freistehenden Zigarettenautomaten in Rheinberg im Verlauf der Königsberger Str. ein sogenannter "Polenböller" gezündet. Durch die Explosion wurde der Automat erheblich beschädigt. Die Täter erbeuteten eine unbekannte Menge Zigaretten. Personen kamen nicht zu Schaden. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort (028429340)zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell