POL-WES: Moers - Bürgersprechstunde

Moers (ots) - Am Montag, 23.01.2017, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr, steht der Bezirksdienstbeamte, Polizeihauptkommissar Michael Klappan, interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Gemeindehaus an der Straße Schwarzer Weg 15, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell