POL-WES: Kamp-Lintfort - Sachbeschädigung an einem Rohbau / Polizei sucht weitere Zeugen

Kamp-Lintfort (ots) - Eine Zeugin hörte am Donnerstag um 20.05 Uhr lautes Scheibenklirren. Als sie nachschaute, sah sie zwei schwarz gekleidete Unbekannte im Alter von 18 - 20 Jahren, die von der Ringstraße in Richtung Friedrichstraße flüchteten. Polizeibeamte stellten später fest, dass Unbekannte zwei Fensterscheiben an einem Rohbau an der Ringstraße, Ecke Friedrichstraße, eingeschlagen hatten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

