POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Wesel (ots) - Eine 33-jährige Frau aus Bocholt befuhr am Donnerstag gegen 07.30 Uhr mit einem Pkw die Van-de-Wall-Straße in Fahrtrichtung Hamminkelner Straße. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den rechten Grünstreifen. Daraufhin geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Acker zum Stillstand. Hierbei verletzte sich die Frau schwer. Ein Rettungswagen brachte die Bocholterin in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

