POL-WES: Wesel - Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

Wesel (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hubertusstraße ein, nachdem sie die Terrassentür eingeschlagen hatten. Im Inneren stahlen die Unbekannten Schmuck und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell