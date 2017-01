POL-WES: Alpen / Rheinberg - Kriminalpolizei sucht Eigentümer eines gestohlenen Fahrrads

Alpen (ots) - Am Sonntag gegen 06.55 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Fahrraddiebstahl, den er soeben auf der Alpener Straße, Ecke Bienenweg beobachtet hatte. Polizeibeamte stellten wenig später auf der Heidestraße einen Unbekannten fest, der bei ihrem Anblick die Flucht ergriff. Nachdem die Polizisten den 20-jährigen Rheinberger vorläufig festgenommen und das Fahrrad sichergestellt hatten, gab dieser gegenüber der Kriminalpolizei zu, das Rad kurz zuvor in Alpen gestohlen zu haben. Bislang konnte das Rad keinem Eigentümer zugeordnet werden, so dass die Kripo nun in Erfahrung bringen möchte, wem ein silberfarbenes / schwarzes Damenrad der Marke "Hanseatic" abhanden gekommen ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

