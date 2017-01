POL-WES: Wesel-Ginderich - Verkehrsunfall unter Beteiligung Linienbus

Wesel (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017, gegen 13:59 Uhr befuhr ein 44-jähriger Fahrer eines Linienbusses in Wesel-Ginderich die Birtener Straße und hielt an der Kreuzung Birtener Straße / Xantener Straße den Bus an. Beim Überqueren der Xantener Straße in die Straße Poll übersah er den PKW eines 65-jährigen Mannes aus Uedem, der die Xantener Straße aus Birten kommend in Richtung Wesel befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden der 65-Jährige und seine 66-jährige Ehefrau leicht verletzt. Die im Bus befindlichen Insassen blieben unverletzt und waren bereits beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Die Straße Poll wurde für die Dauer der Unfallaufnahme,30 Minuten, gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell