POL-WES: Xanten - Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Xanten (ots) - Anfang Januar meldeten Zeugen ein Fahrrad bei der Polizei, das ein Bekannter offenbar in der Silvesternacht in Xanten-Marienbaum entwendet und an der Straße Hoppenhoff abgestellt hatte. Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zu dem Eigentümer dieses schwarz-lilafarbenen Rades der Marke Hercules. Daher bittet die Polizei den Eigentümer oder Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Herkunft des Rades machen können, sich mit der Polizei in Xanten, Tel.: 02801/7142-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell