POL-WES: Moers - Kelleraufbrüche / Zeugen gesucht

Moers (ots) - Ein Unbekannter brach am Montag gegen 05.30 Uhr mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Germendonks Kamp auf und stahl unter anderem Schuhe und Werkzeug. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang einen Mann, der aus dem Mehrfamilienhaus trat und auf einem schwarz-weißen Mountainbike mit Fahrradanhänger flüchtete. Das Fahrrad der Marke Scott war am Rahmen mit Gewebeklebeband ("Panzertape") beklebt.

Beschreibung:

35 bis 40 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlanke Figur, Dreitagebart, trug eine Mütze.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell