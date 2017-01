POL-WES: Rheinberg - Zigarettenautomat gesprengt / Zeugen gesucht

Rheinberg (ots) - Ein Zeitungsbote hörte am Sonntag gegen 05.40 Uhr einen lauten Knall in Rheinberg Annaberg. Anschließend stellte er fest, dass Unbekannte versucht hatten, einen Zigarettenautomaten an der Niklaus-Palm-Straße/Lindenstraße zu sprengen. Der Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang einen unbekannten Pkw, der über die Nikolaus-Palm-Straße in Richtung der Straße Kleine Gert davonfuhr. Beute machten die Täter nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

