POL-WES: Dinslaken - 47-Jähriger bei Nachbarschaftsstreit verletzt

Dinslaken (ots) - Bereits am Samstagmorgen kam es um kurz nach Mitternacht im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Amalienstraße zu einem Streit zwischen einem 37-jährigen Dinslakener und seinem 47-jährigen Nachbarn. Der Auseinandersetzung war eine Ruhestörung, verursacht vom jüngeren der beiden Männer, vorausgegangen. Sie endete in einem Handgemenge, bei dem der 37-Jährige, nachdem er vom 47-Jährigen geschlagen worden war, seinen Kontrahenten mit einem Messer Verletzungen zufügte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen den 37-jährigen Dinslakener vorläufig fest und stellten die Tatwaffe sicher.

