POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

Dinslaken (ots) - Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr befuhr eine 80-jährige Voerderin mit einem PKW die B8 aus Richtung Dinslaken in Fahrtrichtung Voerde, als eine 72-jährige Radfahrerin aus Dinslaken die Fahrbahn von rechts nach links überquerte. Nachdem die beiden Fahrzeuge zusammengestoßen waren, fiel die Dinslakenerin auf die Fahrbahn und verletzte sich derart schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

