POL-WES: Dinslaken - Beutezug endete mit vorläufiger Festnahme / Richter schickte Gaunerpärchen in Haft

Dinslaken (ots) - Immer wieder weist die Polizei darauf hin, verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 110 zu melden. Bereits vor ein paar Tagen kam es zu vorläufigen Festnahmen von Einbrechern in Voerde und Dinslaken, weil die Bürgerinnen und Bürger bewusst auf verdächtige Situationen in der Nachbarschaft geachtet hatten.

Dank einer aufmerksamen Dinslakenerin, gelang es der Polizei vorgestern, ein Gaunerpärchen dingfest zu machen. Das Duo steht im dringenden Tatverdacht, am Mittwoch, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, in zwei Mehrfamilienhäuser an der Eppinkstraße und der Feldstraße gewaltsam eingedrungen zu sein und zudem versucht zu haben, ein Fenster zu einer Doppelhaushälfte an der Straße Auf der Brey aufzuhebeln. Darüber hinaus werden sie verdächtigt, versucht zu haben, ein Fahrrad zu entwenden. Ein weiteres Rad hatten sie bereits gestohlen.

Die 41-jährige Dinslakenerin wollte gegen 14.40 Uhr eine Nachbarin in einem Mehrfamilienhaus an der Eppinkstraße besuchen, als ihr zwei Unbekannte auffielen, die sich an der Haustür mit einem Werkzeug zu schaffen machten. Kurz entschlossen öffnete die Zeugin die Tür und sprach die beiden an, woraufhin diese augenblicklich den Rückzug antraten. Daraufhin rief die Dinslakenerin die Polizei. Wenig später sah sie das Duo erneut. Beide waren im Begriff, in ein Mehrfamilienhaus an der Feldstraße zu gehen. Polizeibeamten gelang es, einen angeblich 13 Jahre alten Kroaten und eine angeblich 13-jährige Kroatin, beide ohne festen Wohnsitz, im Keller des Hauses vorläufig festzunehmen.

Für die beiden Verdächtigen mochte dies wohl eine clevere Ausrede sein zu behaupten, sie seien erst 13 Jahre alt. 13-Jährige sind im Sinne des Gesetzes Kinder und damit strafunmündig. Doch sie hatten die Rechnung ohne die Kriminalbeamten gemacht, die die Ermittlungen aufgenommen hatten. Diese schätzten die vermeintlichen Kinder auf Grund ihres Aussehens für älter ein. Somit wurde in der letzten Nacht auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Altersbestimmungsgutachten angeordnet. Ergebnis: Der Junge ist 16 1/2 Jahre, das Mädchen demnach 17 Jahre alt.

Beide Jugendlichen sind ohne festen Wohnsitz. Ihren Angaben zufolge leben sie in Wohnwagen in Italien und Spanien.

Kriminalbeamte führten das Duo gestern Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vor. Dieser erließ Haftbefehl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell