POL-WES: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Hamminkeln (ots) - Ein 61-jähriger Mann aus Oberhausen befuhr den Postweg aus Richtung Drevenack kommend in Fahrtrichtung Raesfelder Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonpfeiler der dortigen Isselbrücke. Der 61-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Person zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Duisburger Krankenhaus geflogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. Die Sperrung wurde um 15.44 Uhr aufgehoben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell