POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots) - Am Mittwoch gegen 19.15 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem Sozius aus Neukirchen-Vluyn auf einem Leichtkraftrad den Minhorstweg in Richtung der Geldernsche Straße, als ihnen ein silberfarbener VW mit hoher Geschwindigkeit entgegen kam. Als dieser an den Jugendlichen ohne abzubremsen vorbeifuhr, blieben sie zunächst stehen, fielen anschließend jedoch zur Seite und verletzten sich leicht. Ohne sich um die Verletzten zu kümmern, entfernte sich der Unfallbeteiligte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 9334-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell