POL-WES: Rheinberg - Taschendiebstahl / Polizei fahndet mit Foto und sucht Zeugen

Rheinberg (ots) - Am Freitag, dem 30.09.2016, gegen 11.30 Uhr, entwendeten Unbekannte an der Straße Großer Markt eine Geldbörse aus einer Handtasche einer 90-jährigen Rheinbergerin. Kurze Zeit später, um 11.49 Uhr, hob eine unbekannte Frau an einem Geldautomaten einer Bank an der Römerstraße Bargeld ab.

Da die durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizei bislang ohne Erfolg verlaufen sind, veröffentlicht die Polizei jetzt ein Foto der Unbekannten und fragt:

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Identität bzw. Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell