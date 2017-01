POL-WES: Wesel - Versuchter Einbruch / Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots) - In der Zeit von Montag, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 07.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Dach eines Gebäudes eines Stromversorgers an der Brüner Landstraße. Anschließend öffneten sie eine Dachluke oberhalb eines Lagerraumes; drangen jedoch nicht in das Gebäude ein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell