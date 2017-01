POL-WES: Wesel - Raub einer Handtasche / Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots) - Am Dienstag gegen 20.05 Uhr saßen zwei 23-jährige Frauen aus Wesel an einer Bushaltestelle der Grünstraße, Ecke Nordstraße, als ein Unbekannter sie ansprach. Beiden Frauen reagierten nicht auf den augenscheinlich alkoholisierten Mann und entfernten sich in Richtung Nordstraße. Hierbei riss der Unbekannte, der den beiden gefolgt war, einer Frau eine Umhängetasche vom Arm. Daraufhin liefen die Weselerinnen weg, wobei eine Frau zu Boden fiel und sich an der linken Hand und am linken Ellenbogen leicht verletzte. Der Täter flüchtete über die Grünstraße in Richtung Weseler Innenstadt.

Beschreibung des Unbekannten:

Europäisches Aussehen, ca. 180 cm - 185 cm groß, schlanke Figur, unrasiert, hatte Bartstoppeln, trug ein dunkles Oberteil mit Kapuze sowie eine dunkle Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

