POL-WES: Wesel - Diebstahl eines Audis A 8 / Zeugen gesucht

Wesel (ots) - In der Zeit von Sonntag, 23.15 Uhr, bis Montag, 05.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen silberfarbenen Audi A 8 aus einer Garage eines Zweifamilienhauses an der Straße Am Alten Busch. Das Auto ist auf das Kennzeichen WES-RP 800 zugelassen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

