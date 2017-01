POL-WES: Dinslaken - Flüchtiger Unfallfahrer verliert Fahrzeugteile / Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots) - In der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 00.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mit einem PKW eine ca. 180 cm hohe Grundstücksmauer an der Hedwigstraße derart, dass Mauersteine in vier Metern Breite herausbrachen. Hiernach flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Mauer grenzt an einen Parkplatz. Anwohner hatten gegen 00.00 Uhr einen lauten Knall gehört und waren wenig später durch weitere Zeugen auf die Beschädigungen aufmerksam gemacht geworden. Polizeibeamte sicherten Fahrzeugteile und graue Fremdfarbe. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats haben bisher ergeben, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um einen grauen Mercedes E 200 handelt.

Die Polizei fragt nun:

Wer kann Hinweise zu einem solchen Fahrzeug, das im Frontbereich erheblich beschädigt sein dürfte, geben? Wer kennt jemanden, der im Besitz eines grauen Mercedes E 200 ist und dessen Fahrzeug seit zwei Tagen beschädigt ist?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 / 622-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell