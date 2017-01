POL-WES: Alpen - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Alpen (ots) - Am Dienstag gegen 06.45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Rheinberger mit einem Fahrrad den Radweg der Xantener Straße, aus Richtung Borth kommend und überquerte anschließend die Drüpter Straße in Richtung Alpen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw einer 46-jährigen Rheinbergerin, die von Borth aus kommend die Xantener Straße überquerte und ihre Fahrt geradeaus in Fahrtrichtung Alpen fortsetzen wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin, die noch versucht hatte, den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu vermeiden, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmast an einer Bushaltestelle.

Sowohl der Telefonmast als auch das Fahrzeug der Rheinbergerin waren hiernach erheblich beschädigt. Am Fahrrad des 20-Jährigen entstand ebenfalls Sachschaden.

Die Fahrzeuge schleppte ein Abschleppunternehmen ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

