POL-WES: Alpen - Wohnungseinbrüche / Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Alpen (ots) - Am Montag, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, schlugen Unbekannte ein Fenster eines Reihenhauses an der Bönninghardter Straße ein. Hiernach verschafften sich die Täter Zugang, durchsuchten die Räume und stahlen nach ersten Erkenntnissen eine Geldbörse. Ebenfalls am Montag gegen 18.50 Uhr versuchte ein Unbekannter, in eine Doppelhaushälfte an der Straße Die Schraag einzudringen. Hierbei überraschte ihn jedoch ein Bewohner des Hauses, woraufhin der Täter flüchtete.

Beschreibung des Unbekannten:

Trug eine helle Hose, ein dunkles Oberteil, eine Mütze und Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Die Polizei rät:

Riegel vor!

Im Zusammenhang mit den Einbrüchen weist die Polizei darauf hin, dass es viele Möglichkeiten und Maßnahmen zum Schutz gegen Einbruch gibt und erläutert in ihrem Präventionskonzept "Riegel vor!" entsprechende Tipps. Darüber hinaus bietet die Polizei Gruppenberatungstermine nach 16.00 Uhr und am Wochenende an, bei dem auch individuelle Fragestellungen beantwortet werden können. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 0281 / 107- 4420 melden. Nutzen Sie die kostenlose Beratungsmöglichkeit der Kripo! Sichern Sie Ihre eigenen vier Wände und schieben Sie den Ganoven einen "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Die Informationen sind im Internet unter http://www.riegelvor.nrw.de hinterlegt.

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell