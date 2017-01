POL-WES: Kamp-Lintfort - Wohnungseinbrüche / Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Kamp-Lintfort (ots) - In der Zeit von Freitag, 07.30 Uhr, bis Samstag 00.00 Uhr, kam es im Ortsteil Saalhoff und in der Innenstadt zu zwei Wohnungseinbrüchen. An der Xantener Straße schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ob die Täter Beute machten, steht zurzeit noch nicht fest. An der Moerser Straße hatten Einbrecher im gleichen Tatzeitraum leichtes Spiel: Hier gelangten sie durch eine defekte und unverschlossene Tür eines Reihenhauses zunächst in den Flur. Die Ganoven scheiterten jedoch an einer weiteren Tür im Erdgeschoss und flüchteten ohne Beute. Am Sonntag, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.45 Uhr, suchten Unbekannte den Ortsteil Niersenbruch heim. An der Niersenberger Straße verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und stahlen eine Geldbörse, am Sperlingsweg drangen sie durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Haus ein und durchwühlten anschließend die Räume. Ob und was die Täter erbeuteten, steht zurzeit nicht fest. In allen Fällen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Die Polizei rät:

Riegel vor! Im Zusammenhang mit den Einbrüchen weist die Polizei darauf hin, dass es viele Möglichkeiten und Maßnahmen zum Schutz gegen Einbruch gibt und erläutert in ihrem Präventionskonzept "Riegel vor!" entsprechende Tipps. Darüber hinaus bietet die Polizei Gruppenberatungstermine nach 16.00 Uhr und am Wochenende an, bei dem auch individuelle Fragestellungen beantwortet werden können. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 0281 / 107- 4420 melden. Nutzen Sie die kostenlose Beratungsmöglichkeit der Kripo! Sichern Sie Ihre eigenen vier Wände und schieben Sie den Ganoven einen "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Die Informationen sind im Internet unter http://www.riegelvor.nrw.de hinterlegt.

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell