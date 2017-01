POL-WES: Xanten - LKW kippte um / Bergungsmaßen dauern bis in die Mittagsstunden

Xanten (ots) - Heute Morgen gegen 06.40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Uedemer mit einem LKW den Trajanring aus Richtung Augustusring in Richtung Sonsbecker Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam hiernach auf der rechten Fahrzeugseite in einem abgesenkten Feld zum Stillstand. Die Feuerwehr befreite den zunächst eingeklemmten Fahrer und ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Da aus dem LKW Betriebsflüssigkeit auslief, erschien das Ordnungsamt sowie die untere Wasserbehörde an der Unfallstelle. Für die Bergung des LKWs und die weiteren, gegebenenfalls noch anstehenden Folgemaßnahmen wird der Trajanring in Höhe der Sonsbecker Straße und der Xantener Straße noch voraussichtlich bis in den Mittagsstunden voll gesperrt sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell