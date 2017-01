POL-WES: Wesel - Raubüberfall in Wohnung

Wesel (ots) - Am Freitag, den 06.01.2017 klingelten gegen 20:50 Uhr drei maskierte Männer an der Haustür eines 82- und 78-jährigen Ehepaares aus Wesel auf der Fusternberger Straße. Nach Türöffnung drangen die Täter in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Ermittlungen wurde Bargeld entwendet. Die Personen sprachen gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Weitere Beschreibung: alle ca. 1.80 - 190 cm groß, sportliche Figur, sie trugen bei Tatausführung dunkle, lange Mäntel. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Wesel, Tel. 0281 107 1622.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell