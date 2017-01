POL-WES: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Moers (ots) - Am Freitag, den 06.01.2017, gegen 09:05 Uhr befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg die Klever Straße in Fahrtrichtung Moers Innenstadt und beabsichtigte nach links in die Einfahrt einer Autowerkstatt abzubiegen. Hierbei übersah er einen 50-jährigen Radfahrer aus Erftstadt, welcher den Radweg aus Moers kommend in Fahrtrichtung Rheinberg befuhr. Im Bereich der Einfahrt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu.

