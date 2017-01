POL-WES: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Dinslaken (ots) - Am Freitag den 06.01.2016 , gegen 13:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Brinkstraße / Holtener Straße ein Auffahrunfall, wobei ein 50-jähriger Mann aus Dinslaken leichte Verletzungen erlitt. Der Mann wartete zuvor verkehrsbedingt vor der rotlichtzeigenden Ampel auf der Brinkstraße. Als sich die Fahrzeuge wieder in Bewegung setzten fuhr ein 38-jähriger Mann aus Viersen auf das Fahrzeug des 50-Jährigen auf. Bei dem Unfallverursacher ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der 50-Jährige kam in ein örtliches Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell