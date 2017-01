POL-WES: Moers - Schwerer Verkehrsunfall

Moers (ots) - Ein 91-jähriger Mann aus Moers befuhr am heutigen Freitag um 11.05 Uhr in einem Audi die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Klever Straße. Auf Höhe der Schlägelstraße wollte er auf der Fahrbahn wenden. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden Opel einer 80-jährigen Moerserin zusammen. Deren Pkw schleuderte gegen eine Hauswand und kam zum Stillstand. Feuerwehrleute befreiten die eingeklemmte Moerserin aus dem Auto; ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte sperrten die Bismarckstraße für die Rettungsarbeiten und die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 13.00 Uhr ab.

Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell