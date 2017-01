POL-WES: Neukirchen-Vluyn - 86-Jährige überraschte Einbrecher / Weitere Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots) - Am Donnerstag gegen 20.20 Uhr rief eine 86-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn die Polizei um Hilfe. Gegen 20.00 Uhr hatte sie sich in ihrem Schlafzimmer aufgehalten, als die Tür aufging und ein Unbekannter mit einer Taschenlampe den Raum ausleuchtete. Nachdem er die Frau bemerkt hatte, flüchtete er. Polizeibeamte stellten später fest, dass Unbekannte die Terrassentür des Reihenhauses an der Goldbergstraße aufgehebelt und sich so Zutritt zur Wohnung der 86-Jährigen verschafft hatten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 9334-0.

