POL-WES: Voerde - Kriminalbeamtin nimmt vermeintlichen Einbrecher nach Zeugenhinweis vorläufig fest / Weitere Zeugen gesucht

Voerde (ots) - Fast schon Krimicharakter hatte gestern Abend eine vorläufige Festnahme eines vermeintlichen Einbrechers, der durch eine aufmerksame Anwohnerin und eine sofortige Fahndung der Polizei dingfest gemacht werden konnte:

Die 37-jährige Zeugin beobachtete gegen 17.33 Uhr, wie zwei dunkel gekleidete Männer eine Zufahrt zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße betraten und nachdem sich der Bewegungsmelder eingeschaltet hatte, im rückwärtigen Bereich des Hauses verschwanden. Das machte die Anwohnerin stutzig und sie rief sofort über die 110 die Polizei, um ihre Beobachtungen zu melden. Zudem rief sie ihren Nachbarn, einen Polizeibeamten, der zu diesem Zeitpunkt frei hatte, ebenfalls auf den Plan. Dieser hatte das Duo bereits ebenfalls im Auge gehabt. Als die Unbekannten aus dem Garten des Hauses kamen und langsam den Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung der Straße Grutkamp entlanggingen, gelang es ihm, den beiden unauffällig zu folgen und den Standort an seine Kolleginnen und Kollegen weiter zu geben.

In Höhe einer Fleischerei lief das Duo schließlich zwei Kriminalbeamtinnen in die Arme. Doch gerade, als diese zur Tat schreiten wollten, wechselten die Tatverdächtigen die Laufrichtung und gaben Fersengeld in Richtung Frankfurter Straße.

Einer von Beiden gelang es, einen 22 Jahre alten Albaner vorläufig festzunehmen. Dem anderen Tatverdächtigen gelang trotz der Verfolgung durch weitere Polizisten die Flucht über mehrere Straßen und Wege. Seine Spur verlor sich in Gärten der Häuser an der Steinstraße.

Wie die Ermittler später feststellten, war der Anruf bei der Polizei durch die 37-jährige Anwohnerin goldrichtig, denn an dem freistehenden Einfamilienhaus hatten Unbekannte zunächst die Jalousie der Terrassentür hochgeschoben, um anschließend die Scheibe einzuschlagen. Noch bevor sie in die Räume eindrangen, verließen sie jedoch das Grundstück und flüchteten in Richtung Grutkamp.

Der 22-Jährige, den die Kriminalbeamtin in Höhe einer Fleischerei dingfest machen konnte, ist dringend tatverdächtig, den Einbruch an der Bahnhofstraße begannen zu haben. Nachdem die Kripo ihn einem Richter vorführte, verkündete dieser einen Haftbefehl.

Die Ermittlungen nach dem zweiten, noch flüchtigen Täter, dauern zurzeit an.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Dinslaken, Telefonnummer 02064 / 622-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell