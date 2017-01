POL-WES: Moers - Einbruch in Sporthalle / Zeugen gesucht

Moers (ots) - Unbekannte schlugen bereits am Dienstag gegen 11.00 Uhr ein Fenster einer Sporthalle an der Römerstraße ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend stahlen sie drei Feuerlöscher und flüchteten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

