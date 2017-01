POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall / 22-Jähriger steht im Verdacht, berauschende Mittel genommen zu haben

Dinslaken (ots) - Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Oberhausen mit einem PKW die Hünxer Straße aus Richtung Lohberg kommend in Richtung Dinslaken. In Höhe einer Tankstelle geriet der 22-Jährige mit dem PKW auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto einer 35-jährigen Frau aus Dinslaken zusammen. Durch den Aufprall fuhr der 22-Jährige rechts gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Die 35-Jährige kam nach dem Zusammenstoß mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beide Beteiligten verletzten sich leicht. Da bei dem 22-Jährigen der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mitteln stand, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

