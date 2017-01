POL-WES: Sonsbeck/Labbeck - Brand eines Seniorenheims (Nachtragsmeldung)

Sonsbeck (ots) - Wie bereits berichtet, brachen am Mittwoch gegen 11.00 Uhr Flammen in einem Altenheim an der Marienbaumer Straße aus. Insgesamt erlitten fünf Personen bei dem Feuer leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500.000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Ermittler einen Sachverständigen zur Brandursachenfeststellung hinzu. Dieser nimmt im Laufe des heutigen Donnerstags den Brandort in Augenschein.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell