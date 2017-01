POL-WES: Sonsbeck/Labbeck - Brand eines Seniorenheim

Sonsbeck (ots) - Derzeit brennt in Sonsbeck-Labbeck an der Marienbaumer Straße ein Altenheim. Der Brand war aus ungeklärter Ursache gegen 11.00 Uhr ausgebrochen, woraufhin die Heimbewohner umgehend aus dem Gebäude evakuiert werden mussten. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen - Rettungswagen brachten sie zur Behandlung in örtliche Krankenhäuser. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sowie die Sperrung der Marienbaumer Straße durch Polizisten dauern zurzeit an.

Die Höhe des Schadens, der durch das Feuer entstanden ist, steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell