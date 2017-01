POL-WES: Wesel - Einbruch / Zeugen gesucht

Wesel (ots) - Unbekannte versuchten am Dienstag um 05.38 Uhr in ein Gebrauchtwarengeschäft an der Kreuzstraße einzubrechen, indem sie ein Loch in eine Schaufensterscheibe einschlugen. Hierbei lösten sie einen akustischen Alarm aus und ergriffen die Flucht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Tel.: 0281 7 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell