POL-WES: Wesel - Nachtrag zur Pressemitteilung: Oldtimer gestohlen / Polizei veröffentlicht jetzt ein Foto des Wagens

Wesel (ots) - Wie bereits berichtet, erbeuteten Unbekannte ein rares Schätzchen in der Zeit von Donnerstag (15.12.2016), 00.00 Uhr, bis Montag (02.01.2017), 13.00 Uhr, am Kaiserring. Ein 48-jähriger Mann aus Alpen und Besitzer eines restaurierten VW Bullis der ersten Generation (Modell T1, Baujahr 1957), hatte sein weiß-orangefarbenes Liebhaberstück in einer Garage abgestellt. Die Täter hatten das Garagentor gewaltsam geöffnet und das Fahrzeug gestohlen. Der Volkswagen ist auf das amtliche Kennzeichen WES-VW 60H zugelassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Fahrzeug nach dem 15.12.2016 gesehen haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell