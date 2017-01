POL-WES: Wesel - Anwohnerin vertreibt Einbrecher / Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots) - Ein Unbekannter versuchte am Montag gegen 11.10 Uhr die Eingangstür eines Wollwarengeschäfts an der Tückingstraße aufzuhebeln. Eine Anwohnerin hörte die Einbruchsgeräusche und sprach den Täter an. Dieser ergriff umgehend die Flucht. Tatbeute machte er ersten Erkenntnissen zur Folge nicht.

Beschreibung:

190 cm groß, schlanke Figur, Dreitagebart, westeuropäisches Aussehen, bekleidet mit einer Jeanshose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell