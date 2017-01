POL-WES: Schermbeck - Reifenbrand bei Gefahrgut-Lkw

Schermbeck (ots) - Am Montagabend, gegen 22.10 Uhr, meldete ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Bottrop einen Brand an seinem Lkw auf der Bundesstraße 58 im Bereich der Ortslage Schermbeck-Damm. Dabei gab er an, dass er einen Tankauflieger mit Wasserstoff geladen habe. Der Lkw-Fahrer konnte das Feuer zeitnah selbstständig löschen. Der Abstellort des Lkw wurde weiträumig gesperrt, da aus dem Bereich des Tankaufliegers noch verdächtige Geräusche zu vernehmen waren und ein Gefahrgutaustritt nicht auszuschließen war. Nach Eintreffen der Feuerwehr konnten jedoch äußerliche Schäden am Tankauflieger ausgeschlossen werden. An der Hinterachse der Zugmaschine hatte ein Reifen der Zwillingsbereifung aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Zur detaillierten Begutachtung des Tank wurde ein Techniker hinzugezogen. Nach Austausch der Zugmaschine konnten der Gefahrgutauflieger abtransportiert und die Absperrmaßnahmen um 01:45 Uhr aufgehoben werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell