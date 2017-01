POL-WES: Xanten - Küchenbrand

Xanten (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brach am heutigen Montag gegen 11:10 Uhr ein Feuer in der Küche einer Doppelhaushälfte am Holzweg aus. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor sie auf weitere Gebäudeteile übergriffen. Bei dem Brand erlitt ein 81-jähriger Hausbewohner leichte Verletzungen. Seine Ehefrau blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht zurzeit noch nicht fest.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Polizeibeamte zeitweilig den Holzweg für den Fahrzeugverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell