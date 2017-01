POL-WES: Kreis Wesel - Silvesterbedingte Einsätze im Kreis Wesel

Wesel (ots) - Die Silvesternacht 2016 verlief für die Polizei eher ruhig. Im Zeitraum vom 31.12.2016, 18.00 Uhr bis 01.01.2017, 06.00 Uhr kam es im Kreisgebiet Wesel zu insgesamt 44 silvesterbedingten Einsätzen. In acht Fällen wurde die Polizei zu Körperverletzungsdelikten, überwiegend durch das Abschießen von Feuerwerkskörpern, gerufen. Dabei wurden fünf Personen verletzt. Sieben Sachbeschädigungen wurden aufgenommen. Sexuelle Übergriffe wurden nicht festgestellt bzw. angezeigt. In Moers wurde auf dem Rüsterweg ein Terrassendach durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt und in Kamp-Lintfort auf der Moerser Straße das Dach eines Geschäftshauses beschädigt. In beiden Fällen entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell