POL-WES: Fahrzeug rutschte von der Fahrbahn

Voerde (ots) - Am 30.12.2016, gegen 08:05 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus Hünxe mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße von Voerde aus kommend in Richtung Dinslaken. In Möllen kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw landete auf einem Acker und beschädigte Zaun und Buschwerk. Die Frau erlitt einen Schock. Nach ambulanter Behandlung konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen.

