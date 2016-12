POL-WES: Verkehrsunfall mit Verletzten

Rheinberg (ots) - Am 30.12.2016, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Rheinberg mit seinem Pkw die Xantener Straße aus Richtung Moers kommend in Fahrtrichtung Xanten. In Höhe der Solvay Kreuzung fuhr er auf den dort verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Wesel. Beide Personen wurden mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

