POL-WES: Hünxe - Vermisster tot aufgefunden

Hünxe (ots) - Seit dem gestrigen Abend suchte die Polizei einen vermissten 48-jährigen Mann aus Hünxe. Ein Zeuge hatte diesen an der Schermbecker Landstraße / Ecke Hunsdorfer Weg gegen 20.35 Uhr angesprochen, da er einen verwirrten Eindruck auf ihn gemacht hatte. Daraufhin war der Hünxer in ein Feld gelaufen. Bei der Suchaktion, an der gestern Abend und heute eine Vielzahl von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten beteiligt waren, waren unter anderem auch ein Hubschrauber sowie ein Maintrailer eingesetzt. Gegen 12.20 Uhr fanden Polizisten in einem Wassergraben an der Straße Lühler Heide einen leblosen Mann. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um den vermissten 48-Jährigen handelte. Die Kriminalpolizei schließt ein Fremdverschulden aus.

